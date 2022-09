Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Dunkler Kombi-PKW gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Montag, 05.09.2022, gegen 12:45 Uhr geriet ein dunkler PKW in einer Kurve in der Carl-Benz-Straße in den Gegenverkehr, weshalb ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Der ausweichende Fahrer wurde leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von über 35.000 Euro. Für die Abschleppmaßnahmen musste die Straße vorübergehend voll gesperrt werden. Die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sind am Laufen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher, der in Fahrtrichtung Gewerbegebiet unterwegs war, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

