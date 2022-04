POL-MG: Zwei Täter rauben Handy

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Ostersamstag, 16. April, um 11 Uhr und Dienstag, 19. April, um 9 Uhr haben unbekannte Täter an der Beckrather Dorfstraße im Stadtteil Wickrath-West aus zwei Traktoren fest verbaute landwirtschaftliche Navigationsgeräte und die dazugehörigen Antennen gestohlen. Die Täter brachen auf einem Bauernhof in eine Scheune ein und verschafften sich Zugang zu den Kabinen der ...

