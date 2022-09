POL-PDLU: (Limburgerhof) Bilanz Straßenfest

Speyer (ots) - Am Montagabend, den 06.09.2022, gegen 21:50 Uhr unterzogen Polizeibeamte der Polizei Speyer einen 59-jährigen Mann in seinem Fahrzeug, in der Hafenstraße, einer Verkehrskontrolle. Zuvor war das Fahrzeug im Bereich Sealife von Zeugen Schlangenlinien fahrend gesichtet worden. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Dem Mann wurde eine ...

mehr