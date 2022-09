POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Römerberg (ots) - Unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit vom 03.09.2022, 09:00 Uhr bis 05.09.2022, 08:00 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Große Hohl in Römerberg. Dabei hebelten sie eine rückwärtige Tür auf. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde im Innenbereich nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. In der Zeit vom 04.09.2022, 18:00 Uhr bis 05.09.2022, 16:30 Uhr ...

