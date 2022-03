POL-PDNW: Erstmeldung Verkehrsunfall mit schwerstverletzten Personen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Erstmeldung Verkehrsunfall mit schwerstverletzten Personen

Bad Dürkheim

Am 10.03.2022 gegen 13:00 Uhr kam es an der Ampelkreuzung B37/Kanalstraße in Bad Dürkheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen lebensgefährlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Verkehrsunfall wurde die dortige Lichtzeichenanlage beschädigt. Die Verkehrsunfallaufnahme dauert an, weshalb mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Kreuzung zu umfahren. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen.

