POL-PDMY: Diebstahl von Zeltstützen

Mayen (ots) - Zwischen dem 25.06.2022 und dem 26.06.2022 ereignete sich in Mayen in der Straße Kuhtrift ein Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Kriminalinspektion Mayen bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich verdächtiger Personen und/oder Fahrzeuge welche sich im Tatzeitraum in der Nähe des Tatortes befanden. Hinweise an die Polizei Mayen unter 02651-801-0 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

mehr