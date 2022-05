POL-RE: Dorsten: Unfallflucht mit Sachschaden

Köln / Essen (ots) - REWE hat beim renommierten Branchenpreis "Supermarkt des Jahres 2022" überragend abgeschnitten. In den sieben ausgelobten Wettbewerbskategorien setzten sich fünf REWE-Vertreter an die Spitze. Die Sieger sind: REWE Center in Jena (Filialisten bis 5.000 qm Verkaufsfläche), REWE Center in ...

mehr