POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Ein 31-jähriger Essener fuhr am Donnerstag, um 09.25 Uhr, mit einem Auto "Auf dem Schimmel" in Fahrtrichtung Overhagener Feld. Im Kreuzungsbereich zur Feldhausener Straße stieß er mit einer 36-jährigen Mülheimerin zusammen, die mit ihrem Auto von links in die Kreuzung einfuhr. Die Fahrerin kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Beide Fahrer, sowie die dreijährige Mitfahrerin der Mülheimerin, wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Vorfahrt ist durch Verkehrszeichen geregelt (Auf dem Schimmel: Verkehrszeichen 306).

