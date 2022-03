Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Kindertagesstätte in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, 9. März 2022, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 10. März 2022, 7:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in eine Kindertagesstätte in der Barschlüter Straße in Lemwerder ein.

Die Täter*innen versuchten zunächst eine Tür aufzuhebeln. Zutritt verschafften sie sich letztendlich durch das Aufhebeln eines Fensters. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und ein elektronisches Gerät.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

