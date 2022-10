Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in der Bleichstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend, 21.10.2022 gegen ca. 18:00 Uhr ereignete sich in der Bleichstraße in Ludwigshafen eine Körperverletzung. Der 19-jährige Geschädigte saß an einer dortigen Haltestelle, als sich der Beschuldigte näherte, angab, dass er den Geschädigten kennen würde und Probleme mit dessen Bruder habe. Daraufhin schlug er ihn mehrfach unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Anschließend entfernte er sich in Richtung Yorckstraße/Berliner Platz von der Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde mit Gesichtsverletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Beschuldigte wird als ca. 18 Jahre alt beschrieben. Weiterhin hatte er kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

