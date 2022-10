Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw flüchtet nach Unfall mit Straßenbahn - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (21.10.2022) gegen 7:15 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem Lkw in der Raiffeisenstraße (Richtung Hans-Warsch-Platz) rechts an einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn vorbei und touchierte diese an der rechten Seite. Obwohl er den Unfall bemerkt haben muss, fuhr der Lkw-Fahrer einfach weiter. Es soll sich um einen älteren Lkw mit weißgrauer Plane gehandelt haben.

Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Der Schaden an der Straßenbahn beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher aufgenommen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

