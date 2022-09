Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Kindertagesstätte - Täter hebelt Fenster auf

Kempen (ots)

Zwischen dem 13.09.2022, 17:00 Uhr, und dem 14.09.2022, 06:00 Uhr, kam es in Kempen auf dem Krefelder Weg zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Der oder die Täter hebelten neben dem Eingangsbereich ein Fenster auf. Hierdurch gelangten sie in die Tagesstätte. Ob der oder die Täter Wertgegenstände entwendet haben, ist bisher noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Falls Sie auffällige Beobachtungen im Umkreis des Kindergartens gesehen oder gehört haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /mn

