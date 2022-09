POL-VIE: Viersen: Unfallflucht - Täter ohne Fahrerlaubnis konnte gefasst werden

Willich (ots) - Zu einem Einbruch kam es zwischen Sonntag dem 11.09.2022, 20.30 Uhr, und 12.09.2022, 06.00 Uhr, in einem Golfclub am "Renneshof" in Willich. Der oder die Täter verschafften sich auf dem Gelände des Golfvereins in diesem Zeitraum sowohl Zugang zur Gaststätte als auch in die Büroräume. Die Täter erbeuteten aus einem Tresor mehrere Tausend Euro. ...

