Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sonderkontrolltag für mehr Radfahrsicherheit - trotz Regen ein Erfolg

Kreis Viersen (ots)

Am 08.09.2022 fand im gesamten Stadtgebiet Viersen der Sonderkontrolltag Radfahrer statt. Trotz des durchaus bescheidenen Wetters hatten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten allerhand zu tun. Auf Grund des wetterbedingten geringeren Verkehrsaufkommens konnten die Streifenteams diverse Örtlichkeiten, wie den Bereich der Benrader Straße und den Ostring in St. Tönis, stärker kontrollieren. Anwohner hatten gemeldet, dass es auch an diesen Stellen vermehrt zu Verkehrsverstößen gekommen war. Aus polizeilicher Sicht blieb festzuhalten, dass sich alle Autofahrerinnen und Autofahrer ordnungsgemäß verhielten. Lediglich ein E-Scooter-Fahrer war der Auffassung, die bereits länger rotzeigende Ampel ignorieren zu können. Da E-Scooter ebenso wie Pkw als Kraftfahrzeuge eingestuft werden, erwartet ihn ein Bußgeldverfahren und vielleicht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, 2 Punkten sowie einem Monat Fahrverbot. Ein weiterer Radfahrer hatte es in Viersen besonders eilig. Er überquerte gleich zwei rote Ampeln hintereinander. Auch in diesem Fall kann der Radfahrer mit einem Brief der Bußgeldstelle rechnen. Kurz nach Beginn der neuen Schulzeit lag ein weiteres Augenmerk auf der Verkehrssicherheit der Rad fahrenden Schüler. In wenigen Fällen wurden Schüler auf fehlende Verkehrssicherheit an ihren Rädern hingewiesen. Hierzu mussten vier Elternbriefe, mit dem Hinweis auf Nachrüstung am Fahrrad des jeweiligen Sprösslings, gefertigt werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten neben Fahrradfahrenden auch einige Pkw. Hier wurden neben einigen Ordnungswidrigkeiten auch Versicherungsverstöße, Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiteren Straftaten aufgedeckt. Insgesamt konnten 30 Verstöße von Radfahrern sowie 70 weitere von Kfz-Führern festgehalten werden. In allen Fällen führten die Einsatzkräfte mit den Angehaltenen Gespräche zur Verkehrssicherheit. /cb (868)

