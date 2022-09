Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Golfclub - Täter erbeutete mehrere tausend Euro

Willich (ots)

Zu einem Einbruch kam es zwischen Sonntag dem 11.09.2022, 20.30 Uhr, und 12.09.2022, 06.00 Uhr, in einem Golfclub am "Renneshof" in Willich. Der oder die Täter verschafften sich auf dem Gelände des Golfvereins in diesem Zeitraum sowohl Zugang zur Gaststätte als auch in die Büroräume. Die Täter erbeuteten aus einem Tresor mehrere Tausend Euro. Momentan gibt es noch keine Hinweise auf den Täter. Deswegen bitten wir sie, wenn sie etwas gesehen oder gehört haben, melden sie sich bitte bei der Kripo in Dülken unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (867)

