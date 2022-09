POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter entwenden Bargeld und Schmuck

Viersen (ots) - Am Montag um 16:45 Uhr kam es an der Kreuzung Rahserfeld und Gerberstraße in Viersen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 38-jährigen Viersenerin und einem 62-jährigen Autofahrer aus Mönchengladbach. Der 62-Jährige stand am Stoppschild des Rahserfeldes und bog nach rechts auf die Gerberstraße ab. Dabei übersah er die bevorrechtigte Radfahrerin. ...

