Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer fährt Radfahrerin beim Abbiegen an

Viersen (ots)

Am Montag um 16:45 Uhr kam es an der Kreuzung Rahserfeld und Gerberstraße in Viersen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 38-jährigen Viersenerin und einem 62-jährigen Autofahrer aus Mönchengladbach. Der 62-Jährige stand am Stoppschild des Rahserfeldes und bog nach rechts auf die Gerberstraße ab. Dabei übersah er die bevorrechtigte Radfahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Viersenerin stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /cb (863)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell