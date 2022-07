POL-HB: Nr.: 0463 --Encrochat-Erfolg: Weiterer mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Herbststraße Zeit: 25.07.22, 5.30 Uhr Ein Einbrecher drang am frühen Montagmorgen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in Findorff ein. Als die Mieterin ihn überraschte, stieß der Mann sie beiseite und flüchtete mit der Beute. Der Einbrecher stieg durch das Fenster in das Haus in der Herbststraße und durchsuchte die Wohnung ...

