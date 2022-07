Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0462 --Einbrecher greift Frau an--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Herbststraße Zeit: 25.07.22, 5.30 Uhr

Ein Einbrecher drang am frühen Montagmorgen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in Findorff ein. Als die Mieterin ihn überraschte, stieß der Mann sie beiseite und flüchtete mit der Beute.

Der Einbrecher stieg durch das Fenster in das Haus in der Herbststraße und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Die 65 Jahre alte Mieterin saß auf der Terrasse, wurde auf die Geräusche aufmerksam und ging hinein. Im Schlafzimmer traf sie auf den Eindringling, der die Seniorin sofort an den Armen packte und zur Seite drückte. Er riss ihr das Smartphone aus der Hand, steckte sich das Portemonnaie ein und flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Bürgerweide. Die 65-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Der Räuber wurde als etwa 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, schlank, mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell