POL-VIE: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall mit zwei Radfahrerinnen

Willich (ots) - Am gestrigen Sonntag gegen 18.40 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür bei einer 78-jährigen Seniorin auf der Krefelder Straße in Willich. Als die Frau die Tür geöffnet hatte, griff der Unbekannte zu und riss der Willicherin unvermittelt die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in eine Nebenstraße. Hier stieg ...

