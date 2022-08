POL-EL: Lathen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lathen (ots) - In der Nacht zum 2. August wurden in Lathen im Bereich der Straßen Schwetenkamp und Zur Waage an insgesamt drei PKW jeweils die hinteren amtlichen Kennzeichen entwendet. Zeugen der Tat bzw. Personen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lathen unter der Telefonnummer 05933-924570 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

