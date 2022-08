POL-EL: Lingen - Eigentümer-/in gesucht

Haselünne (ots) - Zwischen dem 30. Juli und 1. August kam es in Haselünne in der Straße Am Gleis zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem umzäunten Werksgelände und entwendeten etwa 300 Anputzleisten und eine Wildkamera. Der Schaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr