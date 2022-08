Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 1. August zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr kam es in Neuenhaus in der Hauptstraße zu einem Diebstahl. Dabei entwendete ein bislang unbekannter Täter das, mit einem Kettenschloss gesicherte rot-weiße Kleinkraftrad des Herstellers "Keeway", welches an einer Hauswand abgestellt wurde. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

