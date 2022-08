Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Haselünne (ots)

Zwischen dem 27. Juli und 1. August kam es in Haselünne in der Lingener Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Schule und entwendeten diverses Werkzeug wie eine Heckenschere, Laubbläser und entsprechendes Zubehör der Marke "Stihl". Der Schaden wird auf etwa 2150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

