POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots) - Heute zwischen 11.40 Uhr und 11.50 Uhr kam es in Bad Bentheim in der Rheiner Straße zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde ein schwarzer VW up auf dem Parkplatz des Schlosspark-Centers in Bad Bentheim auf der Beifahrerseite zerkratzt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw auf der gesamten Beifahrerseite zerkratzt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim ...

