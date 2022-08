Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Bei Frontalzusammenstoß zwei Personen leicht verletzt

Meppen (ots)

Heute gegen 12.30 Uhr kam es in Meppen in der Große Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 74-jährige Fahrer eines Renault Partner fuhr auf der L48 von Klein Fullen in Richtung Groß Fullen. Kurz nach dem Ortsausgangsschild kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er frontal mit der im Gegenverkehr 43-jährigen Fahrerin eines Skoda Fabia. Die 43-Jährige und ihre 46-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell