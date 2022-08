Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Bismarckplatz: Duo nach Ladendiebstahl festgenommen

Heidelberg (ots)

Nach einem gemeinsam begangenen Ladendiebstahl konnten am Mittwochabend ein 23-Jähriger sowie ein 30-Jähriger durch einen Kaufhausdetektiv festgenommen werden.

Kurz nach 18 Uhr wurden die beiden Männer durch den Ladendetektiv eines Kaufhauses am Bismarckplatz dabei beobachtet werden, wie sie zunächst eine Sporttasche aus der Auslage nahmen. Danachfüllten die beiden Verdächtigen die Tasche in der Parfümabteilung mit mehreren, hochwertige Herrendüften im Gesamtwert von über 600,- Euro. Anschließend verließen die beiden Männer fluchtartig das Kaufhaus in Richtung Hauptstraße/St. Annagasse, wo ein weiterer Ladendetektiv zunächst einen der beiden Diebe dingfest machte. Der zunächst weiter in Richtung der Plöck flüchtende, 30-jährige weitere Ladendieb konnte einige Zeit später durch einen Ladendetektiv auf der Straße wiedererkannt und ebenso widerstandslos festgenommen werden. Das entwendete Diebesgut konnte hierbei im weiteren Verlauf durch die Polizei sichergestellt werden.

Neben einem Hausverbot im Kaufhaus wird sich das diebische Duo wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen - die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell