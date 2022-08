Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Sandhausen: 18-Jährige legte Feuer; Festnahme; Tatzusammenhänge zu anderen Bränden werden geprüft

Walldorf/Sandhausen (ots)

Dank mehrerer aufmerksamer Jogger wurde am Mittwochvormittag ein größerer Brand in einem Waldstück des Hochholzer Waldes auf der Gemarkung Walldorf verhindert, wobei in der Folge eine 18-jährige Frau festgenommen wurde.

Sie steht nunmehr im dringenden Verdacht, in dem besagen Waldstück vorsätzlich Feuer gelegt zu haben.

Die Jogger hatten zunächst gegen 8.45 Uhr das Feuer bemerkt und nach ersten Löschversuchen die Feuerwehr verständigt. Als diese kurz darauf mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort erschien, stellten sie eine junge Frau fest, die an derselben Stelle zündelte, an der die Jogger kurz zuvor den Brand entdeckt hatten. Die Frau wurde bis zum Eintreffen der ersten Streife festgehalten.

Das Feuer, das sich nach derzeitigen Erkenntnissen auszubreiten drohte, wurde schnell gelöscht. Der Schaden ist gering.

Die 18-Jährige, die offenbar unter einer psychischen Erkrankung leidet, wurde ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden nach Wiesloch gebracht.

Die Ermittlungen der Walldorfer Polizei sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern insbesondere zu der Frage an, ob ein Tatzusammenhang zu zwei Brandkomplexen in der jüngsten Vergangenheit in Sandhausen besteht.

