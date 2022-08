Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim-Schwabenheimer Hof

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter nackter Mann befriedigt sich vor zwei Mädchen - Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots)

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gegen einen bislang noch unbekannten Mann Ermittlungen eingeleitet, da dieser am Mittwoch gegen 15:50 Uhr am Neckarufer des Schwabenheimer Hofs sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren waren im dortigen Neckar baden, als sie den Unbekannten in einiger Entfernung ohne Kleidung feststellen konnten. Daraufhin begann dieser sich selbst zu befriedigen.

Als der Verdächtigte bemerkte, dass eine der Jugendlichen telefonisch die Polizei informierte, ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief jedoch erfolglos.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, hat einen Bauchansatz, kurze dunkle Haare und trug bei der Flucht eine blaue kurze Hose

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

