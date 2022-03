Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger rennt über Lilienthalstraße und wird von Auto erfasst: 17-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt am gestrigen Dienstagnachmittag ein 17-jähriger Fußgänger, der gegen 15:45 Uhr auf der Lilienthalstraße in Kassel von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen aus Hann. Münden anschließend in ein Kasseler Krankenhaus. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten erforderten eine Vollsperrung der Lilienthalstraße, die nach 45 Minuten wieder aufgehoben werden konnte.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall in Höhe der Bushaltestelle "Wohnstraße AEG" ereignet. Dort war der 17-jährige Fußgänger nach Angaben von Zeugen plötzlich über die Lilienthalstraße gerannt und hatte dabei offenbar nicht auf den Verkehr geachtet. Ein 43-jähriger Mann aus Kassel, der mit seinem Audi von der ehemaligen B 83 kommend in Richtung Waldemar-Petersen-Straße unterwegs war, hatte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern können. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

