POL-VIE: Kreis Viersen: Die Kriminalprävention informiert: Rohbauten und Baustellen gegen Diebstahl sichern

Grefrath (ots) - Zwischen Samstag dem 10.09.2022, 20.00 Uhr, und dem 11.09.2022, 09.00 Uhr, hat sich eine Person Zutritt zu einer Turnhalle auf der Bruckhauser Straße in Grefrath verschafft. Der unbekannte Täter warf eine Glasscheibe am Eingang der Turnhalle mit einem Gullideckel ein und konnte so in die Turnhalle gelangen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden keine ...

mehr