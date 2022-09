Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Niederkrüchten-Heyen (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich in Niederkrüchten, auf der Damer Straße, ein tragischer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 56-jährige Motorradfahrer aus Elmpt befuhr mit seiner Kawasaki die Damer Straße aus Dam kommend in Richtung Heyen. Als er ein Traktorgespann überholen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden VW eines 65-jährigen Mönchengladbachers und seiner 43-jährigen Beifahrerin zusammen. Der Motorradfahrer verstarb trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Auch ein hinzugerufener Rettungshubschrauber konnte leider nicht mehr rechtzeitig helfen. Die beiden Insassen des PKW wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Unfallstelle blieb bis in die späten Abendstunden voll gesperrt./Ren(869)

