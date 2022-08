Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Hinweisgeber nach Unfall in der Kirchstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Dienstag zwischen 08:00 und 21:15 Uhr eine in der Kirchstraße in Remseck am Straßenrand geparkte Mercedes C-Klasse vermutlich beim Vorbeifahren an der vorderen linken Fahrzeugseite, wobei rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden. Entweder die unfallverursachende Person selbst oder ein möglicher Zeuge hinterließ offenbar eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug. Die 68-Jährige Fahrerin der C-Klasse bemerkte den Notizzettel zunächst nicht und wurde erst darauf aufmerksam, als sich dieser während der Fahrt im Bereich Pattonville von der Frontscheibe löste und abfiel. Die Person, die die Notiz verfasst und an dem beschädigten Mecedes angebracht hatte, wird gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

