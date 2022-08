Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: BMW fährt gegen Mauer

Ludwigsburg (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 09:45 Uhr in Ludwigsburg-Eglosheim ereignete. Ein 45-Jähriger Autofahrer war im Begriff, seinen BMW in der Monreposstraße einzuparken. Aufgrund einer kleinen Steigung am Parkplatz gab der Mann Gas, wodurch der BMW beschleunigte, vorwärts gegen eine Mauer prallte und noch zwei Schilder beschädigte. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es in der Folge abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell