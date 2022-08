Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr in Grafenau-Döffingen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Ein 45-jähriger Kia-Lenker befuhr die Maichinger Straße aus Richtung Maichingen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte und bog in der Folge nach links in den Sindelfinger Weg ab. Hiebei übersah er vermutlich einen 59-jährigen Radfahrer, der ihm auf dem Sindelfinger Weg entgegenfuhr. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 2.200 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

