POL-KLE: Geldern-Walbeck - Handtasche aus Audi entwendet

Emmerich am Rhein (ots) - Am frühen Samstagmorgen (5. März 2022) brach ein unbekannter Täter durch ein seitliches Fenster in einen Friseursalon an der Steinstraße ein. Der Unbekannte durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete neben Bargeld auch eine Musikbox. Er wird als 175-185 cm groß beschrieben und trug dunkle Kleidung und Sneaker. ...

