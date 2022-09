POL-VIE: Nettetal: Versuchter Betrug über WhatsApp - 80-Jähriger handelt richtig

Niederkrüchten-Heyen (ots) - Am frühen Dienstagabend ereignete sich in Niederkrüchten, auf der Damer Straße, ein tragischer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 56-jährige Motorradfahrer aus Elmpt befuhr mit seiner Kawasaki die Damer Straße aus Dam kommend in Richtung Heyen. Als er ein Traktorgespann überholen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden VW eines 65-jährigen ...

mehr