Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom Montag, 17.01.2022, 18:00 Uhr bis zum Dienstag, um 14 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte den schwarzen Mercedes Benz, welcher in der Längsaufstellung vor einem Anwesen in der Karl-Kreuter-Straße parkte. Der entstandene Sachschaden an der Frontstoßstange des Mercedes liegt bei ca. 1.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

- Meiden Sie sehr enge Parkboxen. - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge. - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr. - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell