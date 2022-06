Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Im PKW ohne Führerschein und unter harten Drogen unterwegs

Speyer (ots)

Am 01.06.2022 gegen 03:39 Uhr erhielt die Polizei Speyer einen Hinweis über zwei verdächtige Personen an einem Waffengeschäft in der Kleinen Pfaffengasse. Die beiden verdächtigen Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Allerdings kontrollierten Polizeibeamte um 03:45 Uhr einen mit zwei Personen besetzten PKW in der Spitalgasse, dessen 47-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin gab der Fahrer an, zuvor Heroin und Kokain konsumiert zu haben. Er führte eine Crackpfeife mit sich. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

