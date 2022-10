POL-PPRP: Tatverdächtiger von Tötungsdelikt Oggersheim befindet sich n i c h t auf freiem Fuß

Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Freitagmorgen (21.10.2022) gegen 7:15 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem Lkw in der Raiffeisenstraße (Richtung Hans-Warsch-Platz) rechts an einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn vorbei und touchierte diese an der rechten Seite. Obwohl er den Unfall bemerkt haben muss, fuhr der Lkw-Fahrer einfach weiter. Es soll sich um ...

