POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 09.20 Uhr in der Spinnereistraße zu einem Unfall aufgrund einer Vorfahrtsverletzung. Hierbei wurde einer 35-Jährigen in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt genommen und sie musste notgedrungen an den rechten Fahrbahnrand ausweichen. Beim Ausweichmanöver kollidierte sie mit einem Poller und beschädigte ihr Fahrzeug. Die ...

