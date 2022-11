POL-MA: Malsch, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Mannheim-Schönau (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:38 Uhr ereignete sich in der Lilienthalstraße ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Sattelzugfahrer stellte seine Sattelzugmaschine quer auf die Fahrbahn, um seinen Auflieger, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, zu befestigen. Kurz nachdem der 32-Jährige wieder in sein Fahrzeug eingestiegen war, kollidierte ...

mehr