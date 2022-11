Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der Dührener Straße; Pressemeldung Nr. 2

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag, kurz nach 13 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Dührener Straße als in Höhe der Hausnummer 23 plötzlich ein 17-Jähriger die Straße kreuzte. Weder der Jugendliche noch der Autofahrer konnten einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Der 17-Jährige stürzte in der Folge auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Der Jugendliche zog sich eine Verletzung am Kopf zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Dührener Straße zwischen der B 292 und der Jahnstraße mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Vereinzelt kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Gegen 14:50 Uhr war die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

