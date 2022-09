POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Im Laufe des Freitags (16.09.22) hat es in Burgsteinfurt zwei Wohnungseinbrüche gegeben -am Münsterkamp in der Nähe der Rudolfstraße und an der Leerer Straße zwischen Wilderkamp und Wemhöfer Stiege. Beide Tatorte liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Ob es einen Zusammenhang gibt, kann jedoch derzeit nicht gesagt werden. Am Münsterkamp öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen ...

