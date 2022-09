Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., zwei Wohnungseinbrüche

Steinfurt (ots)

Im Laufe des Freitags (16.09.22) hat es in Burgsteinfurt zwei Wohnungseinbrüche gegeben -am Münsterkamp in der Nähe der Rudolfstraße und an der Leerer Straße zwischen Wilderkamp und Wemhöfer Stiege. Beide Tatorte liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Ob es einen Zusammenhang gibt, kann jedoch derzeit nicht gesagt werden. Am Münsterkamp öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr gewaltsam das Schlafzimmerfenster einer Wohnung. Sie stiegen in das Zimmer ein und durchsuchten in der Wohnung mehrere Räume nach Diebesgut. Unter anderem wurden Kopfhörer gestohlen. Die Täter flüchteten offenbar durch die Wohnungstür. An der Leerer Straße gelangten unbekannte Täter zwischen 07.30 Uhr und 13.45 Uhr über ein Küchenfenster in eine Wohnung. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Einbrecher entwendeten ein Laptop im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. In beiden Einbruchsfällen nimmt die Wache in Steinfurt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

