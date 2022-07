Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nachtragsmeldung zu: "Schwerer Verkehrsunfall auf der B 70"

Vreden (ots)

Ein Pedelecfahrer ist am Montag, 11.07.2022, in Vreden nach einem schweren Verkehrsunfall verstorben. Der 60-Jährige hatte gegen 05.50 Uhr aus Richtung Oeding kommend den Radweg an der Bundesstraße 70 in Richtung Vreden befahren. In Höhe einer Einmündung wollte der Borkener nach ersten Erkenntnissen die Fahrbahn in Richtung Gaxel queren. Dabei erfasste ihn das Fahrzeug eines 29-Jährigen aus Borken, der auf der B70 ebenfalls in Richtung Vreden unterwegs gewesen war. Für den Pedelecfahrer kam leider jede Hilfe zu spät. Die Polizei sperrte die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Experten des Unfallaufnahmeteams für mehrere Stunden in beiden Richtungen vollständig ab. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell