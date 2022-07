Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Ausgewichen und mit Reifen an Bordstein geschrammt

Legden (ots)

Bei einem Ausweichmanöver ist an einem Pkw an beiden rechten Reifen ein Schaden entstanden. Das Geschehen hat sich am Sonntag auf der Osterwicker Straße in Legden abgespielt: Eine Autofahrerin war dort ihren Angaben zufolge gegen 13 Uhr in Richtung Ortskern unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug auf ihre Spur geraten sei. Um eine Kollision zu vermeiden, sei sie nach rechts ausgewichen und gegen den Bordstein geprallt. Bei dem anderen beteiligten Fahrzeug habe es sich um einen silberfarbenen Opel Meriva gehandelt. Am Steuer habe ein älterer Mann gesessen. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell