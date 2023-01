Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht mit hohem Schaden

Kaiserslautern (ots)

Etwa 3.500 Euro Schaden hat ein Fahrzeugführer in der Siedlung am Belzappel verursacht, danach flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, streifte er beim Rangieren oder im Vorbeifahren ein parkendes Auto. Der graue BMW der 3er-Reihe stand in der Homburger Straße. Weil der Verantwortliche seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam, ermittelt jetzt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein beschädigtes Auto aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

