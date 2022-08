POL-KLE: Issum - Einbruch in Garage

Rees (ots) - Am Montag (01. August 2022) zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es an der Straße Am Stadtgarten in Rees zu einer Beschädigung eines grauen Hyundai und einer anschließenden Unfallflucht. Die Fahrzeughalterin aus Rees, hatte das Fahrzeug auf dem rechten Fahrbandrand in Fahrtrichtung Innenstadt abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Plastikverkleidung des linken ...

