Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall

PKW-Fahrer eingeklemmt

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (2. August 2022) ereignete sich gegen 11:15 Uhr auf der Kempener Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Tönisvorst war mit seinem Skoda in Richtung Kempen unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der schwer verletzte Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Fahrzeug. Da Lebensgefahr bestand, brachte ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Spezialklinik. Der Opferschutz der Polizei kümmerte sich um die Angehörigen des 52-Jährigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erschien ein Sachverständiger am Unfallort, der Skoda wurde sichergestellt. Die Kempener Straße war bis ca. 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt, auf Kreis Viersener Gebiet waren dazu Einsatzkräfte der Nachbarbehörde eingebunden. (cs)

